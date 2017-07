Gammel mand fundet død i sin lejlighed - mistænkeligt?

Fredag 21. juli 2017 kl. 20:15Politiet har fra sidst på eftermiddagen efterforsket fundet af en død 93-årig mand i hans lejlighed nær Sorgenfri station i det nordvestlige København som mistænkeligt. Den gamle mand blev fundet af pårørende. Forhold omkring fundet af ham har ført til, at politiet har iværksat undersøgelser af liget og lejligheden.Man har dog ikke nogen umiddelbar mistanke om, at der skulle være sket noget kriminelt. For at kunne udelukke det med sikkerhed, foretages undersøgelserne.