Advarsel - virus har slået 215 ihjel på et halvt år i Sri Lanka

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 21. juli 2017 kl. 17:54Da også mange danskere rejser til det asiatiske land Sri Lanka advares der nu imod en voldsom udvikling i antallet af dødelig virus-tilfælde (såkaldt denguefeber) i landet. I løbet af det sidste halve år er over 80.000 blevet smittet af virus og 215 er slået ihjel af den.Man foruroliges af antallet af smitte-tilfælde, som er 4-doblet i forhold til et halvt år i perioden 2010-2016. Det er derfor vigtigt, at rejsende til Sri Lanka orienterer sig og forebygger smitte.Der er detaljeret info på www.ssi.dk website for Statens Serum Institut.