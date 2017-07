Stak hånden i kassen og stjal fra 6 store forretninger

Fredag 21. juli 2017 kl. 09:30En indtil videre ikke nærmere identificeret mand var på tyvetogt rundt på Fyn i aftes. Benyttende den samme fremgangmåde over for 6 store forretninger, hvor han købte en ting, under betalingen stak hånden i kassen, stjal penge og forsvandt til fods.Den "travle" tyv startede til aften sit togt i et supermarked i Nørre Åby og sluttede i Burger King i Odense sidst på aftenen. Imellem disse 2 "besøg" var han også i 4 andre supermarkeder i Ejby, Assens og Odense.