I dag - 5 af 6 bekendtgørelser om tvangauktioner på Lolland

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 20. juli 2017 kl. 21:27Den er helt galt med tvangauktionernes hærgen i Nykøbing F retkreds, der omfatter Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner. I dag er sket bekendtgørelse i forbindelse med tvangauktioner for 6 ejendomme i hele Danmark, og de 5 er på Lolland.I løbet af denne måneds første 20 dage er der sket bekendtgørelse omkring tvangauktioner fra retten i Nykøbing F i 38 tilfælde. Et helt enormt antal, der udgør 17% af alle bekendtgørelser for hele Danmark (der har 24 retkredse). En uoprettelig katastrofe for Lolland-Falster og Sydsjælland.