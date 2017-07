Skarp "krig på kniven" mellem Tyskland og Tyrkiet

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 20. juli 2017 kl. 20:37Tyrkiet fortsætter med at anholde og fængsle dem, man mener skader enehersker Recep Erdogans styre. Tyskland advarer nu sit lands indbyggere mod at rejse til Tyrkiet, de risikerer at blive smidt i fængsel. Retur melder Tyrkiet, at tyskerne truer og afpresser landet, og det accepterer man ikke.Der er således i aften skarp "krig på kniven" mellem de 2 lande. Der begge har krigerisk historie, og som begge anno 2017 har hersker-manerer. Det er en konflikt, som er på vej til at ende galt, i bedste fald fastlåst med kamphaner i hver deres "skyttegrav".