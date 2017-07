Faldt over bord fra sejlbåd i Kattegat - mand død

Torsdag 20. juli 2017 kl. 05:14En 53-årig mand faldt midt på aftenen over bord fra en sejlbåd i Kattegat på vej i havn på Samsø - han er død. De øvrige på båden gjorde en omgående indsats for at redde manden op af havet, men han blev livløs bjærget ombord, alt imens der blev slået alarm.I helikopter blev manden fløjet til universitetsygehuset i Århus, hvor det imidlertid ikke lykkedes lægerne at redde hans liv.