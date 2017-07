2 mænd anholdt for dødeligt hjemmerøveri mod kvinde

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 19. juli 2017 kl. 21:10Mænd på 34-52 år er i dag blevet varetægtfængslet i forlængelse af deres anholdelse for et dødeligt hjemmerøveri mod en 93-årig kvinde i østjyske Horsens i midten af maj. Kvinden døde efter røveriet af sine kvæstelser kombineret med alderen. Mændene erkender "kun" at være brudt ind hos kvinden.Den 93-årige kvinde døde 1 måned efter røveriet. Mændenes udbytte af det voldsomme "besøg" var bl.a. nogle guldsmykker.