Meget specielt - nu får Tyrkiet også folk fængslet i Danmark...

Onsdag 19. juli 2017 kl. 18:31Den utroligt menneskefjendske verden afledt af diktaturer og diktatur-lignende lande er i fuld gang med at eksplodere. Det dokumenterer en helt aktuel sag i dag, hvor en 42-årig mand er blevet fængslet i Danmark - regulært på foranledning af Tyrkiet! Som ønsker ham udleveret.Der er ikke rejst nogen dansk sigtelse mod manden, hvorfor han da også omgående kærede byrettens beslutning om at varetægtfængsle ham, mens anmodningen fra tyrkerne behandles.Tyrkerne mener, at manden medvirkede til et angreb i en natklub i Istanbul, hvorved 39 blev dræbt ved dette års begyndelse.