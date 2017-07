Torpedo fra 2. verdenkrig fundet af turist på dansk strand

Onsdag 19. juli 2017 kl. 14:27En turist fik sig en oplevelse af de helt store i dag ved at finde en torpedo fra 2. verdenkrig på stranden ved nordvestjyske Rubjerg Knude Fyr mellem Løkken og Hirtshals. Politiet har afspærret stranden og tilkaldt bombe-eksperter. Den gamle torpedo skal formentlig sprænges.Politiet antager, at torpedoen er kastet fra et fly og altså nu dukket op på stranden i en del af det mest eftertragtede danske sommerland. Hvorfra turisten da har noget ekstraordinært at fortælle.