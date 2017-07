Smugler snuppet i lufthavn - med 450 kg skildpadde skjolde

Onsdag 19. juli 2017 kl. 09:06For en gang skyld drejede det sig ikke om narko, da en flypassager i går blev snuppet i den ene af lufthavnene i Paris - med over 450 kg skjolde fra skildpadder. Eftertragtede skjolde, som ville have en handelpris på omkring 2½ million kr. Imidlertid er de truede dyr beskyttet, hvorfor vedkommende nu har noget at forklare.Hændelsen i Charles de Gaulle lufthavnen i går var unik på alle måder. Men især yderst beklagelig for kampen med at bevare mange af jordens dyr.