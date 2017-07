Digital lammelse i Danmark - i aften er e-boks ude af drift

Tirsdag 18. juli 2017 kl. 22:53Der har dagen igennem været digitale problemer for Nets, som administrerer dankortet, og i aften har så e-boksen sluttet sig til den digitale lammelse i Danmark. Det er ikke muligt at logge sig på den digitale postkasse lige nu. Man kæmper med at løse problemet, men har ingen tidhorisont.e-boks problemerne har stået på i timer nu, og der synes ikke at være udsigt til en hurtig løsning.