Det trækker op til voldsom konfrontation i Venezuela

Tirsdag 18. juli 2017 kl. 17:24Når man hører om, at folk bliver skudt på gaden, på anden vis lemlæstet og likvideret, tror man ikke, det kan blive værre. Men det kan det - i Venezuela, der bevæger sig på randen af borgerkrig. I weekenden stemte millioner ved et (proforma) protest-valg, som oppositionen havde arrangeret, og på torsdag er der varslet generalstrejke.Det er det sydamerikanske lands kontroversielle præsident Nicolás Maduro Moro og hans forsøg på at "indføre militær diktatur", der er hovedmodstanderen i folkets kamp. Men han har på sin side støtter, der fører sig brutalt frem - så alt kan ske i dag, i morgen og den kommende tid.