Mand klemt ihjel under pillefyr

Mandag 17. juli 2017 kl. 20:23En 76-årig mand blev i aften klemt ihjel under et pillefyr ved landsbyen Møldrup 20 km nord for midtjyske Viborg. Ulykken skete, da han ville flytte fyret ved hjælp af bl.a. en donkraft. Han var alene om det svære projekt og blev efterfølgende fundet af pårørende, der intet kunne stille op.Manden var død på stedet, konstaterede tilkaldte redningfolk.