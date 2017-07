Voldsom kollision mellem bil og minibus på Sydfalster

Mandag 17. juli 2017 kl. 18:31Der er slået stor-alarm i forbindelse med en voldsom frontal kollision mellem en bil og en minibus på landevejen til Gedser ud for ferieområdet Marielyst på Sydfalster. Ulykken skete for lidt over 1 time siden, og der blev sendt en stort antal ambulancer, samt helikopter til stedet.Ingen har endnu overblik, men en del personer er efter de foreliggende oplysninger blevet kvæstet. Landevejen til Gedser er helt spærret.