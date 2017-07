Brand i spejdercenter var nok påsat - hytte nedbrændte

Mandag 17. juli 2017 kl. 15:08Det gamle spejdercenter i Assenbæk Plantage nær sydvestjyske Varde blev i morges hærget af en voldsom brand, som lagde en spejderhytte i aske. Ilden var nok påsat i forbindelse med et indbrud. Da brandvæsenet nåede frem, stod spejderhytten helt i flammer.Spejdercentret Assenbækmølle har eksisteret i 40 år. Drejerhytten, som i morges blev flammernes bytte, var mål for mange folk med interesse for håndværk omkring fiskeriet.