Måske mindre kold luft på vej mellem Syd- og Nordkorea

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 17. juli 2017 kl. 12:51Sydkorea har givet en både overraskende og positiv melding, der måske kan skabe mindre kold luft mellem landet og naboen Nordkorea. Man har i dag foreslået samtaler med henblik på at lette på den lukkede grænse, så familier i de 2 lande kan få kontakt med hinanden. Hvad de ikke har haft siden krigen i starten af 1950erne.Den sydkoreanske forsvarminister forsøger at få samtaler i denne uge med henblik på at stoppe fjendtlige militære handlinger mellem de 2 lande. Mødet mellem repræsentanter for de 2 lande foreslås at finde sted i grænseområdet ved Panmunjon, hvor Korea krigen blev "sat på pause" ved aftale i 1953.