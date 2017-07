77 kvæstet under spansk tyreløb og flere kvinder voldtaget

Mandag 17. juli 2017 kl. 10:33Det går mere end livligt (og festligt) for sig i den nordspanske by Pamplona tæt på grænsen til Frankrig. Det årlige tyreløb gennem byens gader er slut og resultatet er 77 kvæstede, og flere kvinder er blevet voldtaget. 11 mænd er således anholdt for sex-brutalitet på den ene eller anden måde.De ugelange festligheder (med navnet San Fermin) begyndte slemt nok, da 2 mænd blev stanget og kastet i luften af en tyr. Siden 2009 har der dog ikke været dræbte under tyreløbet.