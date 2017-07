14 badende slugt af flodbølge - 8 af dem dræbt mens 2 savnes

Mandag 17. juli 2017 kl. 09:08Badegæster i den amerikanske stat Arizona fik i weekenden en meget ubehagelig og dødbringende oplevelse, da en flodbølge pludselig slugte 14, hvoraf de 8 endte med at være dræbt, mens yderligere 2 stadig savnes. En dramatisk og tragisk hændelse på et populært badested 150 km nord for hovedstaden Phoenix.Et stort antal redningfolk og helikopter blev sat ind for at finde de 14 badegæster. De savnede var 2 børn.Det er nu først på natten i Arizona, som er 9 timer efter dansk tid.