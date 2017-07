Røveri mod sovende par på rasteplads ved motorvej

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 17. juli 2017 kl. 07:40Et norsk ægtepar, der havde slået telt op og overnattede på en rasteplads ved motorvej E45 nær sydjyske Åbenrå, blev til morgen udsat for røveri. Udbyttet er endnu ukendt, men ofrene mistede bl.a. deres mobiltelefoner. De var desuden tæt på at blive kørt ned, da røverne forsvandt i 2 biler.Røveriet fandt sted lige efter kl. 5, hvor meldingen lød på, at gerningmændene kørte mod grænsen til Tyskland i sølvfarvede biler med litauiske nummerplader.