Tyv kravlede ind ad vindue og blev overrasket af kvinde

Søndag 16. juli 2017 kl. 12:17Et ganske gement indbrudtyveri udviklede sig til morgen til et regulært hjemmerøveri i centrum af nordjyske Ålborg. En tyv kravlede ind ad et åbent vindue, men blev overrasket af en 58-årig kvinde i lejligheden. Så tog djævlen fat i manden, der skubbede damen omkuld, stjal nogle smykker og forsvandt.Politiet er trods kun et spinkelt signalement af røveren på jagt efter ham.