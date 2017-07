Uhyrligt - selv i døden bliver kritikere forfulgt i Kina

Lørdag 15. juli 2017 kl. 15:04Det kommunistiske regime i Kina er grænseløs i sin brutalitet over for anderledes tænkende. Selv i døden bliver kritikere forfulgt, kan det konstateres i dag, hvor den kræftramte modtager af Nobels fredpris Liu Xiaobo i huj og hast er brændt i krematorium og hans aske spredt i havet ved det nordøstlige Kina.Liu Xiaobo døde i torsdags af kræft. Også på hans sygeleje vogtede det kinesiske sikkerhedpoliti over ham, og han blev nægtet udrejse for at blive behandlet af læger.Med handlingen i dag forsøger det kinesiske regime at slette sporene af landets største forkæmper i menneskerettens historie.