Stuntman sprang i døden fra balkon i 5 meters højde

Lørdag 15. juli 2017 kl. 11:54Den meget anvendte stuntman John Bernecker kendt fra ikke mindst TV-serien "The Walking Dead" er død 33 år. Han sprang i døden fra en balkon i 5 meters højde under optagelser til serien i amerikanske Atlanta. Han skulle lande på en madras, men styrtede ned ved siden af og pådrog sig dødbringende kvæstelser.TV-serien "The Walking Dead" spiller på 8. sæson. John Bernecker var også stuntman i bl.a. filmen "Black Panther".