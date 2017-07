Mindst 3 dræbt i højhus-brand i Honolulu i Hawaii

Lørdag 15. juli 2017 kl. 07:12Det er uvist, hvor galt det står til omkring en katastrofal brand i et 36 etagers højhus i hovedstaden Honolulu i den amerikanske østat Hawaii. Meldinger til morgen lyder, at mindst 3 er dræbt i havet af flammer og røg, mens 12 er kvæstet. Men måske befinder der sig endnu mange i det brændende højhus, som har 568 lejligheder.Brandfolkene tjekker systematisk lejlighederne, men det er et omfattende redningarbejde for de over 100, der i nat har kæmpet for at redde alle. De dræbte er fundet på 26. etage, hvor ilden brød ud. Efter nogle timer havde ilden bredt sig til 28. etage.Det er nu højlys dag i Honolulu, som er 12 timer efter dansk tid.