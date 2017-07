Prins Henrik må blive på sygehus med ben-infektion

Fredag 14. juli 2017 kl. 18:11Den sydjyske "kongeby" Gråsten har planlagt alt til modtagelse af dronning Margrethe og prins Henrik i morgen, men der er kommet "grus i maskineriet". Prins Henrik blev i torsdags indlagt på sygehus i Århus med en ben-infektion, og den har vist sig så genstridig, at han må blive der - og følgelig ikke kommer til Gråsten Slot som planlagt.Indtil videre er der ingen ændring af dronningens plan om at ankomme til Gråsten midt på formiddagen i morgen.I forvejen opholder kronprins Frederik og hans familie sig på Gråsten Slot, hvor det også er planen at dronningens søstre Benedikte og Anne-Marie skal komme på besøg.