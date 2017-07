Trængt mand forsøgte at slå konen ihjel med en hammer

Fredag 14. juli 2017 kl. 13:47En foged, der skulle sætte et par i centrum af nordsjællandske Helsingør ud af deres lejlighed i formiddag, ventede udenfor døren, mens den trængte mand forsøgte at slå sin kone ihjel med en hammer. Hun blev straks efter i kritisk tilstand fløjet til Rigshospitalet i København.Manden blev anholdt og fremstilles i morgen i grundlovforhør sigtet for mordforsøg.Parret skulle pakke nogle af deres ting, mens fogeden opholdt sig udenfor lejligheden, da det alvorlige og tragiske optrin fandt sted.