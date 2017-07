2 kg kokain til 1 million kr. hos ung mand i Roskilde

Fredag 14. juli 2017 kl. 11:16En 34-årig mand fremstilles i dag i grundlovforhør, efter at han i går blev anholdt i sit hjem i Roskilde, hvor politiet ved ransagning fandt 2 kg kokain til en værdi af 1 million kr. Narko-handlen og -handleren indgår i et organiseret kriminelt miljø, kan det aflæses af, at det er politiets særlige enhed herimod, der har været i aktion.Der foreligger endnu ingen enkeltheder om politiets ransagning og anholdelse af den unge mand.