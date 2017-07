Ung mand i fitness center filmede kvinder i smug

Fredag 14. juli 2017 kl. 10:14En 22-årig mand, der for nogle måneder siden blev afsløret i at filme kvinder i omklædningrummet i et nordsjællandsk fitness center, hvor han var ansat, har fået en bøde på 3.000 kr. Kvinderne afslørede hans aktiviteter, og han blev omgående bortvist fra sit job.Den unge mand filmede i smug med sin mobiltelefon. Forklaringen var ganske ligetil - at kvinderne i 19-21 årsalderen var smukke. Jo, manden var normal, men hans aktivitet med "kameraet" ikke så normal, at det kunne accepteres.