12 kvæstet af sammenstyrtet jernbanebro under opførelse

Torsdag 13. juli 2017 kl. 21:13En jernbanebro under opførelse i byen Ludvika nordvest for den svenske hovedstad Stockholm styrtede i eftermiddag sammen med et brag og kvæstede 12 heraf 4 alvorligt. Der var totalt kaos i timerne efter sammenstyrningen, idet en del af de kvæstede befandt sig under murbrokker, beton og jern.Det tog derfor også timer, førend man var sikre på, at der ikke var flere personer indespærret i moradset. 8 af de kvæstede befinder sig på sygehus nu.I morgen vil der blive foretaget nærmere undersøgelser af resterne af broen og arbejdet med den. Entreprisen var overdraget til et polsk firma.