Læge og forfatter død

Torsdag 13. juli 2017 kl. 20:15Lægen og forfatteren Tage Voss er død 98 år. Så sent som i 2013 skrev han en kritisk bog om besættelsen 1940-45. Han var født ligesom 1. verdenkrig sluttede, var soldat, da Danmark blev besat i 1940 og efterfølgende aktiv modstander af tyskerne som medicinstuderende.Tage Voss var læge på Christiansø ved Bornholm i 20 år fra 1947, derefter skolelæge i københavnske kommuner og i det hele taget stærkt fagligt engageret både som lektor på Københavns Universitet og i fængselvæsenet. Der var nok at gøre alle steder.Tage Voos præsterede et omfattende forfatterskab, der spændte over romaner og børnebøger til essays. Dertil kom at han var en særdeles aktiv og livlig debattør.