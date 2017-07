Skovarbejder alvorligt kvæstet på job ved Nykøbing F

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 13. juli 2017 kl. 17:58En 56-årig mand blev i eftermiddag alvorligt kvæstet under skovarbejde ved Nykøbing F. Han blev ramt i hovedet af en stor gren, og i faldet derefter slog han også hovedet. Det tog redningfolk over 1 time at befri skovarbejderen, idet han var fastklemt af den store gren.Manden er fløjet til Rigshospitalet i København, hvorfra der ikke foreligger nogen aktuel melding om hans tilstand.Det var en kollega til skovarbejderen, der iagttog ulykken og omgående fik slået alarm.