Sovende mand i bil vækket og skudt af københavnsk politi

Torsdag 13. juli 2017 kl. 11:08En ikke nærmere identificeret mand, der sov i sin bil på Bispebjerg i København, blev vækket og skudt af politiet til morgen. Politiet forklarer, at manden trak en pistol, hvorefter man affyrede skud imod ham. Hans tilstand kendes ikke, men han er efter det foreliggende ramt i hofteregionen af politiets skud.Den tragiske episode opstod i forlængelse af, at der var foretaget anmeldelse om, at en person sad og sov i en bil, der var parkeret på vejen.