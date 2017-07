250.000 tyske flygtninge kom til Danmark - nu siger vi næsten 0

Onsdag 12. juli 2017 kl. 21:34Tyskland har meget på samvittigheden, og det har mange andre lande og dets politikere også. Det gælder i historien, og i dag! Nogen må have glemt, at 250.000 tyske flygtninge kom til Danmark under og lige efter 2. verdenkrig. Nogle nåede ikke frem, men døde undervejs over havet eller på anden vis. I dag siger vi næsten 0 til flygtninge. Kampagnen er stærk imod at modtage dem, der nu flygter fra lande med krig, lidt længere væk end Tyskland, men alligevel tæt på. Amnesty International har netop publiceret en sønderlemmende rapport, der udstiller Danmark og de øvrige lande i EU. For kynisk politik over for flygtninge, der søger væk fra rædsler og mod nye muligheder. Sarkastisk, ironisk og bebrejdende kalder Amnesty rapporten "A PERFECT STORM - the failure of European policies in the central Mediterranean".EU og medlemlandene anklages for at lade flygtninge drukne og dø på anden vis.Rapporten kan læses på www.amnesty.dk under nyheder, hvor også en kort dansk introduktion findes.