Historisk naturfænomen - nyt kæmpemæssigt isbjerg

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 12. juli 2017 kl. 16:37Forskere på et projekt med navnet MIDAS under Swansea University i Wales har i dag præsenteret verden for et historisk naturfænomen. Et nyt kæmpe isbjerg er dannet i Antarktis - en proces man har fulgt over en årrække. Isbjerget har en størrelse på 5.800 kvadratkilometer.Til sammenligning har Sjælland en størrelse på lige over 7.000 kvadratkilometer.Detaljerne kan læses på www.projectmidas.org og der kan læses om det snart 100 år gamle universitet i Wales på www.swansea.ac.uk