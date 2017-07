TV-apparater for over 1½ million kr. stjålet fra lastbil

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 12. juli 2017 kl. 14:43160 TV-apparater af mærket B&O til en samlet værdi af over 1½ million kr. er blevet stjålet fra en lastbil i et transportcenter nær midtjyske Herning. Tyveriet skete, mens chaufføren sov. Politiet har muligvis allerede spor i sagen, idet 3 varevogne er observeret ved lastbilen.Varevognene havde tysk og polske nummerplader, fremgår det af observationerne. Politiet har desuden video overvågning at støtte sig til i jagten på TV-tyvene.