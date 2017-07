Ung mand kørte for hurtigt, i grøften og blev dræbt

Onsdag 12. juli 2017 kl. 14:27Der er næppe andre sandsynlige forklaringer på en dødelig soloulykke til morgen på en landevej ved Hornslet nord for Århus, end at den 28-årige mand bag rattet kørte for hurtigt. I et sving mistede han herredømmet og endte i grøften og blev dræbt ved ulykken.En tilfældigt forbipasserende opdagede efterfølgende ulykken, fordi bilen lå på siden i grøften. I bilen sad den unge mand fastklemt og livløs.