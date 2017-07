B&O "præsterer" nyt kæmpe underskud - 166 millioner kr.

Onsdag 12. juli 2017 kl. 11:54Om det kan ende med andet end et brag... det kan kun tiden vise, men det danske design-ikon indenfor billed og lyd har netop offentliggjort det seneste års regnskab. Hvor man påny "præsterer" et kæmpe underskud, denne gang på 166 millioner kr. Trods stigende salg.B&O solgte i 2016/2017 regnskabåret for 2.954 millioner kr., et plus på over 300 millioner kr. i forhold til året før. Det kæmpemæssige underskud faldt da også fra 242 millioner kr. i 2015/2016, men eksempelvis er virksomheden uændret plaget af store finansielle udgifter.