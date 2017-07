Handel- og byggefirma på Bogø erklæret konkurs

Onsdag 12. juli 2017 kl. 04:39Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over handel- og byggefirmaet Copenhagen Multitrading ApS, Smedestræde 2 på Bogø. Selskabet blev stiftet i efteråret 2015 med det formål at gennemføre byggeprojekter og drive engroshandel med biler og lastvogne.Der foreligger ingen offentliggjorte regnskaber for selskabet, hvis 1. regnskabår sluttede med udgangen af 2016.