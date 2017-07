Oprør over fascistisk strand - hyldede diktator Mussolini

Tirsdag 11. juli 2017 kl. 20:10Debatten er livlig i Italien, hvor der er oprør over en strand nær Venedig, hvor man promoverer sig i fascismen lys. Med skilte som "antidemokratisk zone" og "adgang forbudt - gaskammer". Man har ikke lagt skjul på begejstringen for landets diktator Mussolini, som blev henrettet af kommunisterne henimod 2. verdenkrigs afslutning.Politiet har skredet ind og forlangt alle skilte fjernet, og så har politikerne ellers overtaget diskussionen. Nogle vil forbyde og straffe fascistisk propaganda hårdt, mens andre argumenterer for, at det vil slå friheden i Italien ihjel.