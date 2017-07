Kommunistparti lægger brutalt sin hånd på internettet

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 11. juli 2017 kl. 16:19Der er ingen "kære mor" i Kina. Det kommunistiske regime, som europæiske lande med tyskerne i spidsen ellers ynder at handle med og omgås, lægger brutalt sin hånd yderligere på internettet fra februar næste år. De 3 statejede teleudbydere er beordret til at lukke for adgangen til virtuelle private netværk, der giver adgang til "forbudte områder".I forvejen har det kommunistparti dirigerede land blokeret for tusindvis af websites og eksempelvis facebook og twitter. Man tolererer ikke kritik i landet, som jo ikke ligefrem står på nogen sejrskammel, hvad menneskerettigheder angår.