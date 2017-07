Brutalt skud-mord på 8 i thailandsk turistområde

Tirsdag 11. juli 2017 kl. 12:49Klædt som militærfolk og under angivelse af at ville tjekke illegale aktiviteter hos en bykonge i en landsby i den sydthailandske turist- og kystprovins Krabi, har et antal svært bevæblede mænd brutalt skud-myrdet 8 og dødeligt kvæstet yderligere 3. Først blev de myrdede holdt fanget, og derefter likvideret.Efter mord-aktionen flygtede de bevæbnede mænd i bil. Om thailandsk politi er på sporet af dem, er der ingen oplysninger om. Det brutale opgør var øjensynligt et resultat af tidligere uenigheder.