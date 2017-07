Alle 16 ombord i nedstyrtet militærfly blev dræbt

Tirsdag 11. juli 2017 kl. 07:42Alle 16 ombord i et amerikansk militærfly blev dræbt, da det ved midnattid styrtede ned nær hovedstaden Jackson i staten Mississippi. Flyet, der blev brugt til tankning i luften af andre fly, brød i eksplosiv brand, da det ramte jorden og umuliggjorde redningarbejdet.Der var intet håb om at finde nogen som helst overlevende, tværtimod blev der efterfølgende bjærget lig over et område så stort som et par kilometer i radius fra nedstyrtning stedet.