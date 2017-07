Der var langt ned til bunden ved tvangauktion på Bogø

Mandag 10. juli 2017 kl. 22:16Det ser ud til at blive en gevaldig økonomisk øretæve til Realkredit Danmark, at man har sendt ejendommen Bogø Hovedgade 73 på øen mellem Nordfalster og Sydsjælland til tvangauktion. Der var langt ned til bunden ved 1. auktion, hvor højeste bud således blev 50.001 kr. for det til 840.000 kr. offentligt vurderede hus.Realkredit Danmark har 627.000 kr. tilgode i huset, som består af 175 kvm bolig, meget stort udhus og 929 kvm grund.En ny 2. tvangauktion holdes i retten i Nykøbing F onsdag 26. juli.