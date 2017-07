Bank er uklar med fagforening med 500.000 medlemmer

Mandag 10. juli 2017 kl. 21:10Det er mere reglen end undtagelsen, at banken Nordea er upopulær og/eller negativt omtalt. Nu er den det igen, fordi det største svenske LO-forbund (Kommunal) med 500.000 medlemmer har meddelt, at den afbryder sine forbindelser med banken, hvis den flytter hovedsædet fra Sverige.Nordea har rumlet med ideen om at flytte hjemsted til Danmark eller Finland for at undgå en svensk afgift. Hvilket er en slet skjult trussel, som den enorme fagforening er den første til nu at tage afstand fra.