Apple vil bygge nyt datacenter - men det giver kun 100 jobs

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 10. juli 2017 kl. 16:01Spørgsmålet er om nogen kan overskue, hvad teknologi-kæmpen Apple har gang i på dansk grund, hvor man nu har besluttet at bygge yderligere et nyt datacenter. Det første bygges i midtjyske Viborg, det andet i sydjyske Åbenrå. Jobskabelsen synes dog at være aldeles overvurderet, idet det nye center kun giver 50-100 jobs.De 2 centre skal være hjemsted for Apples europæiske kunder i bl.a. musikbutikken.Datacentret i Viborg skulle være færdigt i år, mens centret i Åbenrå ventes færdig i 2019.