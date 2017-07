Unik ballet om homo-danser taget af plakaten i 11. time

Søndag 9. juli 2017 kl. 22:05Det rumler i kulissen hos Bolsjoj Teatret i Moskva, hvor man i 11. time har taget en længe forberedt ballet om homo-danseren Rudolf Nurejev af plakaten. Premieren var programsat til på tirsdag, men er aflyst. I stedet opføres den "gamle traver" Don Quixote - en sikker succes.Hvad der rører sig omkring den biografiske ballet om Rudolf Nurejev, der døde som aids-patient kun 54 år, er ikke klart. Flere forhold kan spille ind, udover at han var homoseksuel også, at han "hoppede af" fra Rusland under en optræden i Paris.Der er ingen forklaring på www.bolshoi.ru (kan også læses på engelsk) det storslåede og flere hundrede år gamle etablissements website.