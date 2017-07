16-årig fynsk pige med fart på - har vundet EM igen

Søndag 9. juli 2017 kl. 21:10Den 16-årige fynske Sara Andersen er en pige med fart på, kan det konstateres efter, at hun i dag for 2. år i træk har vundet EM i motocross. Hun var helt suveræn ved EM-stævnet i Letland med 18 points ned til vinderen af sølvmedaljen. Men der venter mere forude.Det åbenlyse motocross talent er i fuld gang med også at dyste om VM, hvor der er 3 afdelinger tilbage. Hun "holder" på en 13. plads i dag, men måske kan hun også i den konkurrence speede op og give modstanderne baghjul.