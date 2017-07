For første gang ro i Syrien - efter USA-Rusland aftale

Søndag 9. juli 2017 kl. 15:48Der er ro og ingen kampe i det sydlige område af Syrien i dag, et resultat af en aftale mellem USA og Rusland. Aftalen blev offentliggjort ved weekendens start, da præsidenterne Donald Trump og Vladimir Putin mødtes for første gang og havde et 2½ timer langt møde i nordtyske Hamburg.Om våbenhvilen kan holde og bane vej for en egentlig fredaftale i Syrien, kan kun de kommende timer, døgn og uger vise. Situationen er skrøbelig.