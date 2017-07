Mand død efter dramatisk slagsmål på Vig Festival

Søndag 9. juli 2017 kl. 15:18En 51-årig mand er i dag død mellem hænderne på Rigshospitalets læger. Han blev i aftes fløjet til København fra en dramatisk afslutning på Vig Festival i Odsherred, hvor han fik hjertestop i forbindelse med et slagsmål med en anden 50-årig mand.Den 50-årige mand er i dag blevet varetægtfængslet i 2 uger, efter at han i aftes blev anholdt for vold mod den nu døde mand.