Først sagde USA farvel til klima-aftale, nu Tyrkiet og så...

Lørdag 8. juli 2017 kl. 23:36Den 1. juni sagde USA farvel til den klima-aftale, som de fleste af verdens lande tilsluttede sig i Paris i 2015. Nu siger Tyrkiet også fra, og så følger flere unavngivne lande, der er blevet kølige over for aftalen, lyder det fra den tyrkiske enehersker Recep Erdogan. Udenfor aftalen står desuden Rusland.Der er ingen tvivl om, at klima-aftalen mangler værdi uden de 2 stormagter. Som det ser ud nu, er der et sandsynligt partnerskab mellem USA og Rusland på klima området. Det vil stille klima problematikken i et nyt lys og kræve nye forhandlinger om en aftale.