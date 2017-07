Plakatfuld mand blottede sig for næsen af 3 unge piger

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 8. juli 2017 kl. 14:09En 33-årig mand fra norske Bergen var kommet med færgen til det nordjyske for at more sig, ikke mindst med alkohol, kunne politiet i nat konstatere. Manden var plakatfuld og på banegårdpladsen i Hirtshals blottede han sig for 3 unge piger. Som det blev for meget og slog alarm.Den norske mand har overnattet i detentionen, og i dag forsøger politiet at få hans version af nattens begivenheder. Hvis han altså kan huske noget...